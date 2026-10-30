Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Баку

В столице Азербайджана завтра стартует мировое первенство по пожарно-спасательному спорту, в чемпионате примут участие свыше 400 спортсменов из более чем двух десятков стран.

Баку в ближайшее время примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, он станет 21-м для мужчин и 12-м для женщин.

Турнир стартует уже завтра, он будет проходит по 8 ноября при организации МЧС Азербайджана совместно с Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей. Планируется, что на состязания соберутся более 400 спортсменов из более чем 20 стран.

Соревноваться участники будут на стадионе Азербайджанской спортивной академии в четырех дисциплинах: подъем по пожарной лестнице на второй и четвертый этажи учебной башни, бег на 100 м с препятствиями, пожарная эстафета 4×100 м и боевое развертывание.

Помимо спортивных состязаний в рамках ЧМ состоятся визиты в Азербайджан глав профильных ведомств ряда стран и представителей международных организаций.