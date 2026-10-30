Царукян уверен в победе в бою против Топурия

Арман Царукян оценил борцовские навыки Илии Топурия. По его мнению, в очном поединке он смог бы измотать своего оппонента и одержать победу.

Боец смешанных единоборств Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, уверен в своей победе в возможном поединке против чемпиона промоушена UFC в легком весе Илии Топурия.

В интервью Асланбеку Бадаеву он выразил уверенность в том, что сможет измотать испанца постоянными попытками тейкдаунов и борьбой.

"Я уверен в себе. Я знаю, что не буду уступать ему в скорости, буду постоянно менять работу и подключать борьбу. Не думаю, что он сможет защищаться от моих тейкдаунов. Уверен, что смогу переводить его в партер и выматывать. Именно борьбой я его измотаю"

– Арман Царукян

Он подчеркнул, что Топурия просто не выдержит темп, который он ему навяжет.

"Он берет каких-то непонятных спарринг-партнеров, роняет их, и все думают, что он какой-то сверхъестественный боец. Я же считаю, что, если привезти его в Чечню или Дагестан и поставить в зал против любого местного любителя, тот тоже сможет его переводить и забивать"

– Арман Царукян

Последний на данный момент бой Царукяна состоялся в сентябре на турнире RAF 14 в Лас-Вегасе. Его соперником был Маурисиу Руффи. Победу одержал Царукян.

Топурия свой последний поединок провел против Джастина Гэтжи в ночь с 14 на 15 июня на турнире UFC в Белом доме. Победу в поединке одержал Гэтжи.