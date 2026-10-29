Арарат Мирзоян встретился в Манаме с коллегами из Бахрейна и Ливана

Армянский министр иностранных дел принял участие в бахрейнском дипломатическом форуме "Манамский диалог" и побеседовал в кулуарах с главами МИД страны-хозяйки мероприятия и Ливана.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прилетел сегодня в Бахрейн для участия в форуме "Манамский диалог". После официальной церемонии открытия форума он провел отдельные встречи с министрами иностранных дел Бахрейна и Ливана.

Глава МИД Бахрейна Абдуллатиф бин Раши аль-Заяни обсудил с Мирзояном вопросы сотрудничества двух стран, в том числе совершенствование базы двусторонних соглашений, привлечение инвестиций в армянскую экономику, потенциал наращивания туристических потоков в обоих направлениях и контакты Еревана и Манамы в международных организациях.

Также министры поговорили об иранском конфликте и продвижении армяно-азербайджанского урегулирования. Мирзоян рассказал аль-Заяни о перспективах разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе путем запуска Зангезурского коридора и открывающихся в связи с этим возможностях для роста экономических контактов региональных государств со своими соседями.

Глава МИД Ливана Юсеф Раджи, в свою очередь, в диалоге с Мирзояном поднял тему партнерства Бейрута и Еревана. Министры провели беседу о взаимной поддержке двух государств на международных площадках, а также о возможностях взаимного инвестирования в национальные экономики и наращивания товарооборота.

Ливанскому коллеге Мирзоян также поведал о ходе армяно-азербайджанского урегулирования отношений и выразил солидарность Еревана с Бейрутом в задачах стабилизации внутриливанской ситуации.