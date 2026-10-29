Москва отвергла нового посла Армении – СМИ

Послом Армении в РФ на сегодняшний день является Гурген Арсенян. Ранее СМИ сообщали, что премьер республики Никол Пашинян рассматривает возможность сменить его.
Россия отказалась согласовать кандидатуру Самвела Мкртчяна на должность посла Армении в Москве. Об этом пишут армянские средства массовой информации.
Ранее Мкртчян занимал должность посла Армении в Польше.
По данным источников, именно из-за отказа России не состоялась запланированная смена действующего посла республики в Москве.
Напомним, Гурген Арсенян возглавляет армянское посольство в РФ с августа 2024 года.
Минувшим летом в армянских СМИ появились сообщения о недовольстве премьер-министра Армении Никола Пашиняна работой Арсеняна. Уточнялось, что глава армянского правительства собирается отозвать его в связи с напряженностью в российско-армянских отношениях.