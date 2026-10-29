Вестник Кавказа

Москва отвергла нового посла Армении – СМИ

Посольство Армении в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Послом Армении в РФ на сегодняшний день является Гурген Арсенян. Ранее СМИ сообщали, что премьер республики Никол Пашинян рассматривает возможность сменить его.

Россия отказалась согласовать кандидатуру Самвела Мкртчяна на должность посла Армении в Москве. Об этом пишут армянские средства массовой информации.

Ранее Мкртчян занимал должность посла Армении в Польше.

По данным источников, именно из-за отказа России не состоялась запланированная смена действующего посла республики в Москве.

Напомним, Гурген Арсенян возглавляет армянское посольство в РФ с августа 2024 года.

Минувшим летом в армянских СМИ появились сообщения о недовольстве премьер-министра Армении Никола Пашиняна работой Арсеняна. Уточнялось, что глава армянского правительства собирается отозвать его в связи с напряженностью в российско-армянских отношениях.

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