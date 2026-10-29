Токаев предложил включить Россию в состав ОТГ

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением включить Россию в состав Организации тюркских государств (ОТГ) или предложить Москве статус наблюдателя. Токаев мотивировал инициативу соображениями статуса организации.
"В целях повышения авторитета нашей Организации было бы правильным и справедливым решением положительно отнестись к намерению России и предложить ей присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя"
– Касым-Жомарт Токаев
По словам Токаева, Россия имеет многовековую историю взаимодействия с тюркским миром, на территории РФ проживает множество тюркских народов.
"В настоящее время Россия продвигает проект "Алтай - колыбель тюркской цивилизации", который Казахстан поддерживает. Немало слов в русском языке имеет тюркское происхождение. В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей Организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам"
– Касым-Жомарт Токаев