Катарские посредники прибыли в Иран на переговоры по урегулированию с США

В Иране 30 октября продолжатся переговоры с Катаром по урегулированию конфликта с США. Катарские посредники прибыли в Тегеран.

Посредники от Катара прибыли сегодня в Тегеран для проведения переговоров по урегулированию конфликта США с Ираном, об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Reuters.

По данным агентства, переговоры, а также позиция Катара были согласованы с США.

Ранее катарские посредники передали иранскому руководству новый проект соглашения по нормализации ситуации.

Также на этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в письме секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи, что готов лично возглавлять делегацию США на переговорах. В письме Вэнс предлагает в скором времени организовать встречу представителей Вашингтона и Тегерана. Письмо было передано через посредников от Катара.