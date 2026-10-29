В Армении задержали 10 человек по делу о взяточничестве

Силовики Армении задержали 10 человек по делу о коррупции в Ширакской области. Трое из них являются должностными лицами.

Правоохранительные органы Армении задержали 10 человек по делу о взяточничестве. Силовые мероприятия прошли в Ширакской области, сообщили в Антикоррупционном комитете.

По данным комитета, одним из задержанных оказался глава Ширакского территориального подразделения Службы обеспечения принудительного исполнения. Также задержаны еще два государственных служащих.

Сообщается, что чиновники арестованы. К другим задержанным применены альтернативные санкции.

Ранее стало известно, что Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца арест националиста Роберта Кочаряна по делу о коррупции.