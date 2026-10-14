Россия и Китай запустили грузоперевозки по электронным накладным

В рамках проекта ЕАЭС между Россией и Китаем запущены перевозки по электронной накладной, первые партии грузов уже отправлены через границу по цифровым документам.

Между Россией и Китаем запущены перевозки по электронной накладной в рамках проекта Евразийского экономического союза. Об этом сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев по итогам заседания Совместной комиссии.

"Проведенная сторонами в 2025 году работа позволила перейти к опытным перевозкам по электронной накладной с применением безбумажной технологии между Россией и Китаем"

- Андрей Слепнев

Он отметил, что через пограничный пункт "Гродеково-Суйфэньхэ" на российско-китайской границе уже проходят первые грузы, оформленные по цифровым документам: уголь, удобрения и потребительские товары.

Кроме того, министр указал на успешные испытания системы обмена цифровыми ветеринарными сертификатами между государствами ЕАЭС и Китаем. Этот шаг имеет особое значение, поскольку сельскохозяйственная продукция занимает внушительную долю в двустороннем товарообороте.

"Предлагаем тиражировать данную модель для полноценного перехода на электронные ветеринарные сертификаты, а также придать импульс процессу интеграции электронных систем компетентных органов наших стран в области карантина растений"

- Андрей Слепнев