Трампу представили варианты ударов по Ирану – СМИ

WSJ: Брэдли Купер проинформировал Дональда Трампа о возможных вариантах ударов по Ирану. Это может указывать на подготовку США к новой военной операции.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер провел встречу с лидером США Дональдом Трампом. Купер представил Трампу различные сценарии ударов по Ирану, передает The Wall Street Journal (WSJ).

На встрече в Белом доме присутствовали министр войны Пит Хегсет, а также председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Дэн Кейн.

Как отмечает WSJ, сам факт встречи Купера и Трампа может свидетельствовать о высокой вероятности подготовки новой военной операции против Ирана. По данным WSJ, Белый дом предупредил ряд стран Персидского залива о короткой военной кампании после промежуточных выборов.