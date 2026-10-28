Вестник Кавказа

Силягин проведет бой с иранским боксером в Краснодаре

Силягин проведет бой с иранским боксером в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Павел Силягин проведет бой с Мехраби Сайджадом в рамках турнира "Лига бокса. "Битва за контракт" в Краснодаре.

Российский боксер Павел Силягин и иранец Мехраби Сайджад проведут бой в Краснодаре в рамках турнира "Лига бокса. "Битва за контракт". Мероприятие пройдет 12 ноября. 

Бой Силягина и Сайджада заявлен как главное событие вечера. Силягин является бронзовым призером чемпионата мира, а также Европейских игр. 

Поединок для Силягина станет первым с апреля, когда российский боксер встретился на ринге с кубинцем Ослейсом Иглесиосом. 

Отметим, что Силягин имеет в своем активе 16 побед в 18 боях на профессиональном уровне.

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