В Иране назвали условие для прогресса в переговорах с США

Мохаммад Багер Галибаф заявил, что прогресс в диалоге с США возможен только после выполнения семи условий Ирана.

Спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф назвал условие для продвижения диалога с США по мирному урегулированию. По словам Галибафа, прогресс может быть достигнут только после согласования семи условий иранской стороны.

"Условия Ирана неоднократно и четко доведены до посредников. Политика кнута и пряника на Иран не действует. Прогресс может быть достигнут только после того, как семь условий Ирана будут согласованы"

– Мохаммад Багер Галибаф

Ранее стало известно, что Тегеран получил письмо вице-президента США Джей Ди Вэнса, однако пока не дал официальный ответ. Как передает Tasnim, Тегеран заявляет о необходимости выполнения США семи условий.