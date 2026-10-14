Война на Ближнем Востоке 2026: США готовят удар по Ирану?

Что сейчас между Ираном и США, будут новые удары США по Ирану, сколько США потратили на войну в Иране, возможен ли пакт о ненападении между Ираном и странами Персидского залива, как война в Иране отразилась на Европе, а также как исход выборов в США и Израиле повлияет на Иран?

К концу октября американо-израильская война против Ирана вступила в девятый месяц, превратившись в затяжной конфликт с далеко идущими последствиями для глобальной экономики и региональной безопасности. Вашингтон и Тегеран балансируют на грани возобновления полномасштабных боевых действий, в то время как региональные державы пытаются предотвратить новый виток эскалации.



Что сейчас между Ираном и США?



В последние дни появились признаки активизации дипломатических усилий США. Согласно сообщениям американских СМИ, вице-президент Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета нацбезопасности ИРИ Мохсену Резаи - шаг, который, по данным источников, был санкционирован главой Белого дома Дональдом Трампом. Это письмо, переданное через катарских посредников, не содержало конкретных условий мира, а скорее предлагало "основу для переговоров" и преследовало цель выяснить, смогут ли стороны найти достаточно общих точек соприкосновения, чтобы избежать нового раунда американских ударов. Предложение включало проведение встречи на высоком уровне с возможным участием самого Вэнса, который уже возглавлял американскую делегацию на предыдущих раундах переговоров в июне. В качестве возможных площадок назывались Катар или Турция.



Однако иранская сторона, хотя и не комментировала письмо официально, дала понять, что не намерена идти на уступки. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжает давать дипломатии шанс, но подчеркнул, что компромиссов по ядерной программе не будет. Сообщается, что предложенные Катаром идеи были охарактеризованы иранскими политиками как "неприемлемые". Ключевым препятствием остается фундаментальное разногласие по поводу последовательности шагов: США требуют от Исламской Республики существенных уступок, в первую очередь по ядерной программе, прежде чем рассматривать снятие санкций, в то время как Тегеран настаивает на том, что сначала должны быть выполнены его условия - прекращение военно-морской блокады и предоставление гарантий ненападения.



Будут новые удары США по Ирану?



Параллельно с зондированием дипломатической "почвы" Вашингтон наращивает военную мощь в регионе и делает недвусмысленные предупреждения. По данным The WSl, США уведомили нескольких арабских союзников в Персидском заливе о необходимости готовиться к возможной "краткой, интенсивной военной кампании" против ИРИ после назначенных на 3 ноября промежуточных выборов.



Хотя, по данным источников, окончательное решение Трампом еще не принято, американские и израильские военные, как сообщается, готовят потенциальную волну ударов, чтобы принудить Тегеран к уступкам за столом переговоров. Сообщается, что Пентагон способен начать масштабную операцию в течение 96 часов после получения соответствующего приказа.



Эта подготовка сопровождается масштабным наращиванием американской военной группировки в зоне Персидского залива, включая дополнительный авианосец и тысячи военнослужащих, что делает ее крупнейшей со времен вторжения в Ирак в 2003 году. Госдепартамент США уже распорядился о вывозе неосновного персонала и членов семей госслужащих из Саудовской Аравии, а также выпустил предупреждение для американских граждан в 12 странах региона.



В ответ Тегеран, по сообщениям, привел свои войска в повышенную боеготовность и активировал оборонительную доктрину, предполагающую децентрализованное командование. Иранские военные предупредили, что любой новый удар встретит "разрушительный ответ", который может затронуть не только военные, но и гражданские объекты, включая центры обработки данных и объекты искусственного интеллекта. Таким образом, несмотря на дипломатические сигналы, военная машина обеих сторон продолжает раскручиваться, а вероятность нового раунда боевых действий после выборов остается высокой.



Сколько США потратили на войну в Иране?



Финансовая цена конфликта для США продолжает расти. Согласно последней октябрьской оценке Пентагона, стоимость войны с ИРИ составила как минимум $47,1 млрд. Эта цифра более чем на 25% превышает оценку в $37,5 млрд, которую глава Минобороны Пит Хегсет называл в июле. Наибольшая часть расходов (около $29 млрд) приходится на восполнение израсходованных боеприпасов, в частности высокоточных ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot и THAAD. Еще $7,6 млрд потрачены на операции ВВС, $6,1 млрд - на замену поврежденных самолетов и боеприпасов, $2,1 млрд - на содержание войск на Ближнем Востоке и $1,5 млрд - на операции ВМС.



Эта астрономическая сумма ложится тяжелым бременем на бюджет и становится все более чувствительной темой в преддверии промежуточных выборов. Американские законодатели от Демократической партии уже потребовали от Пентагона раскрыть точную стоимость войны, обвинив администрацию в сокрытии реальных цифр. Хотя Пентагон официально признал 18 погибших американских военнослужащих, The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что реальное число потерь может быть выше. Рост расходов происходит на фоне резкого увеличения цен на энергоносители, что усиливает инфляционное давление и недовольство избирателей.



Иран и страны Персидского залива: пакт безопасности реален?



На фоне угрозы новой эскалации страны Персидского залива также активизировали дипломатию, направленную на снижение напряженности. На этой неделе в Тегеране состоялась первая встреча на высоком уровне между ИРИ и тремя государствами, подписавшими в августе Мекканское соглашение о совместной обороне (Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией). Стороны договорились продолжить обсуждения, касающиеся мира и безопасности в регионе. Более того, глава МИД Омана Бадр Альбусаиди призвал к созданию региональной архитектуры безопасности, включающей "пакт о ненападении" между странами Залива и Ираном, при котором США перестали бы быть главным гарантом безопасности.



Однако, перспективы заключения всеобъемлющего и долгосрочного соглашения в данный момент не слишком высоки. Основные препятствия - недоверие между сторонами, разногласия по ядерной программе и различное видение роли США в регионе. Страны Залива, хотя и обеспокоены надежностью американских гарантий, пока остаются интегрированными в систему безопасности США, предпочитая диверсифицировать партнерства, а не менять стратегические ориентиры. Текущие усилия скорее направлены на прощупывание почвы, тактическую деэскалацию и предотвращение войны, чем на создание в скором времени новой долгосрочной системы региональной безопасности.



Как война в Иране отразилась на Европе?



Евросоюз стал одним из главных экономических пострадавших от конфликта. По оценкам Европейской комиссии и заявлениям европейских лидеров, война обошлась странам ЕС более чем в 100 млрд евро из-за нарушений торговли и скачка цен на энергоносители. Цены на газ в Европе выросли примерно на 140% по сравнению с периодом до начала войны, а стоимость дизельного топлива удвоилась, что напрямую ударило по домохозяйствам и промышленности накануне зимнего сезона. Цена нефти марки Brent, которая до войны составляла около $72 за баррель, в конце апреля достигала $126 и с тех пор остается на уровне выше $100, что усиливает инфляционное давление.



Энергетический кризис спровоцировал волну социального недовольства. По всей Европе прошли массовые протесты против роста стоимости жизни, заработной платы и сокращения социальных расходов. Война на Ближнем Востоке также вызвала трения внутри трансатлантического альянса: некоторые европейские страны, первоначально молчаливо поддержавшие кампанию, теперь открыто призывают к деэскалации и дипломатическому урегулированию. Например, глав МИД Великобритании, Франции, Германии и Италии на встрече с коллегами из Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Египта в Стамбуле призвали обе стороны проявлять сдержанность, предупредив, что от дальнейшей эскалации все только проиграют.



Как исход выборов в США и Израиле повлияет на Иран?



Два ключевых электоральных события, промежуточные выборы в США и парламентские выборы в Израиле, оказывают влияние на расчеты Тегерана и дальнейшую траекторию конфликта. В США война стала центральной темой предвыборной кампании. Рейтинг одобрения Трампа в связи с войной упал до рекордно низкого уровня, а высокие цены на топливо и инфляция вызывают недовольство избирателей. Потеря республиканцами контроля хотя бы над одной из палат Конгресса может существенно ограничить свободу действий Трампа в эскалации конфликта. В том числе Тегеран мог намеренно затягивать переговоры, чтобы лишить Трампа политической победы перед выборами.



Не менее важны и выборы в Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который был главной движущей силой, подтолкнувшей Трампа к войне, столкнулся с политическим вызовом. Подсчет результатов выборов в Кнессет пока не окончен, но явного победителя они не выявили: ни блок Нетаньяху, ни оппозиция не получили достаточного количества мест для формирования правительства. Поражение Нетаньяху могло бы усложнить координацию совместных американо-израильских ударов, однако это не обязательно приведет к смягчению позиции Израиля по иранскому вопросу, поскольку его вероятный преемник также придерживается жесткого курса. В то же время, политическая нестабильность в Израиле может подтолкнуть Нетаньяху к более агрессивным действиям против ИРИ, чтобы укрепить свои позиции. В Тегеране внимательно следят за процессами в обеих странах, ведь их исход может определить, какие возможности для дипломатии откроются в постэлекторальный период.