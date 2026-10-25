Промежуточные выборы в США 2026: когда, как проходят, прогнозы, почему важны?

Что такое промежуточные выборы и почему они важны для США, когда промежуточные выборы в США 2026, как проходят выборы в Конгресс США, каковы прогнозы, какой рейтинг у Трампа сейчас, когда будут результаты выборов в США, что будет если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом, а что - если потеряют, а также что будет после промежуточных выборов?

До главного политического события года в США остаются считанные дни. Промежуточные выборы определят не только состав Конгресса, но и расстановку сил на последние два года президентства Дональда Трампа, а также повлияет на политику на уровне штатов и на местном уровне. В условиях рекордно низких рейтингов одобрения президента и на фоне сложной экономической ситуации, вызванной ростом цен и войной на Ближнем Востоке, эти выборы рассматриваются как референдум о курсе действующей администрации.



Что такое промежуточные выборы и почему они важны для США?



Промежуточные выборы - это всеобщие выборы в США, которые проводятся на полпути между президентскими выборами, то есть каждые два года, в начале ноября. Их главная задача - определить состав Конгресса США, состоящего из двух палат: Палаты представителей и Сената. Эти выборы часто рассматриваются как референдум о работе действующего главы государства и его партии. Исторически партия президента на промежуточных выборах почти всегда теряет места в Конгрессе. Например, с 1946 года правящая партия в среднем теряла 26,5 места в Палате представителей. Когда рейтинг одобрения президента падает ниже 50%, потери для его партии, как правило, становятся более значительными.



Помимо федерального уровня, избиратели будут выбирать губернаторов в 36 штатах, а также тысячи членов законодательных собраний штатов и местных чиновников. Кроме того, в бюллетени включено более 140 общенациональных мер и предложений, которые напрямую повлияют на жизнь людей на местах.



Когда промежуточные выборы в США 2026?



Промежуточные выборы этого года назначены на вторник, 3 ноября. Хотя в центре внимания остается борьба за Конгресс, избиратели определят состав всех уровней власти:

Выборы в Палату представителей. Переизбираются все 435 мест. В настоящее время республиканцы имеют незначительное большинство: 218 мест против 214 у демократов, еще одно место занимает независимый кандидат, и два места вакантны. Для получения контроля партии необходимо получить 218 мест. Демократам достаточно отобрать три места у республиканцев, чтобы вернуть себе большинство;

Переизбираются все 435 мест. В настоящее время республиканцы имеют незначительное большинство: 218 мест против 214 у демократов, еще одно место занимает независимый кандидат, и два места вакантны. Для получения контроля партии необходимо получить 218 мест. Демократам достаточно отобрать три места у республиканцев, чтобы вернуть себе большинство; Выборы в Сенат. Переизбираются 35 мест из 100. Это 33 места в рамках обычной ротации плюс два специальных выбора во Флориде и Огайо, где места освободились после назначения Марко Рубио и Джей Ди Вэнса на посты в администрации. Сейчас республиканцы контролируют Сенат с преимуществом 53 против 47 (включая двух независимых, которые голосуют с демократами). Демократам для контроля необходимо получить 51 место, то есть отобрать четыре места у республиканцев. В случае ничьи решающий голос остается за вице-президентом Джей Ди Вэнсом, что сохраняет контроль за республиканцами;

Переизбираются 35 мест из 100. Это 33 места в рамках обычной ротации плюс два специальных выбора во Флориде и Огайо, где места освободились после назначения Марко Рубио и Джей Ди Вэнса на посты в администрации. Сейчас республиканцы контролируют Сенат с преимуществом 53 против 47 (включая двух независимых, которые голосуют с демократами). Демократам для контроля необходимо получить 51 место, то есть отобрать четыре места у республиканцев. В случае ничьи решающий голос остается за вице-президентом Джей Ди Вэнсом, что сохраняет контроль за республиканцами; Выборы губернаторов и местные выборы. В 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Также будут переизбраны 6 139 мест в законодательных собраниях штатов (из 7 386) и рассмотрено 146 мер, вынесенных на голосование в ноябре.

Как проходят выборы в Конгресс США?

Палата представителей США. Каждый из 435 ее членов, избирающихся на двухлетний срок, представляет свой избирательный округ. Это означает, что каждые два года переизбираются все места. Количество мест от каждого штата зависит от численности населения и пересматривается каждые десять лет по итогам переписи. Например, Калифорния имеет 52 места, а малонаселенные штаты, такие как Вайоминг и Вермонт - по одному. Гонки во многих округах предсказуемы, и судьба большинства решается примерно в 50 конкурентных округах. Прогнозы указывают, что демократы имеют высокие шансы получить контроль над Палатой, возможно, с преимуществом до 15 мест и более.

Сенат США. Сенаторы избираются на 6 лет, по два от каждого штата, независимо от численности населения. Каждые два года переизбирается примерно его треть. В этом году из 35 переизбираемых мест 22 удерживают республиканцы, а 13 - демократы. Демократам необходимо не только защитить свои места, но и перевернуть несколько республиканских. Наиболее конкурентные гонки ожидаются в Северной Каролине, Мэне, Аляске, Техасе, Огайо, Айове и Канзасе. Рост числа конкурентных гонок в традиционно республиканских штатах, таких как Техас и Канзас, повышает шансы демократов на большинство, хотя этот путь остается более сложным, чем в нижнюю палату.

Выборы в США 2026: прогнозы, какой рейтинг у Трампа сейчас?

Согласно последним данным, политическая среда благоприятствует демократам, а рейтинг одобрения главы Белого дома Дональда Трампа находится на рекордно низком уровне.

Рейтинг Трампа . По данным опроса Reuters/Ipsos, завершенного 26 октября, рейтинг одобрения Трампа составляет 32%, что на один процентный пункт выше рекордно низкого значения в 31%, зафиксированного неделей ранее. Это наиболее низкий показатель за оба срока его президентства. Рейтинг ниже 50% перед промежуточными выборами исторически предвещает значительные потери для партии президента;

. По данным опроса Reuters/Ipsos, завершенного 26 октября, рейтинг одобрения Трампа составляет 32%, что на один процентный пункт выше рекордно низкого значения в 31%, зафиксированного неделей ранее. Это наиболее низкий показатель за оба срока его президентства. Рейтинг ниже 50% перед промежуточными выборами исторически предвещает значительные потери для партии президента; Общенациональные опросы . На вопрос, за какую партию они проголосуют в своем округе, 47% зарегистрированных избирателей ответили, что поддержат демократов, и 36% - республиканцев. Таким образом, преимущество демократов составляет 11%. С учетом склонностей неопределившихся избирателей преимущество демократов сокращается до 9 пунктов (50% против 41%). Среди тех, кто с наибольшей вероятностью придет на участки, демократы лидируют еще увереннее - 53% против 44%;

. На вопрос, за какую партию они проголосуют в своем округе, 47% зарегистрированных избирателей ответили, что поддержат демократов, и 36% - республиканцев. Таким образом, преимущество демократов составляет 11%. С учетом склонностей неопределившихся избирателей преимущество демократов сокращается до 9 пунктов (50% против 41%). Среди тех, кто с наибольшей вероятностью придет на участки, демократы лидируют еще увереннее - 53% против 44%; Экономика - главная проблема. Опросы показывают, что ключевым фактором недовольства остается экономика. 73% избирателей считают, что стоимость жизни слишком быстро растет. Демократы теперь воспринимаются как более компетентная сила в вопросах экономики: 37% избирателей доверяют им в этом вопросе против 33% у республиканцев. До военного столкновения с Ираном избиратели отдавали предпочтение республиканцам. Эта смена настроений напрямую связана с растущими ценами на топливо;

Опросы показывают, что ключевым фактором недовольства остается экономика. 73% избирателей считают, что стоимость жизни слишком быстро растет. Демократы теперь воспринимаются как более компетентная сила в вопросах экономики: 37% избирателей доверяют им в этом вопросе против 33% у республиканцев. До военного столкновения с Ираном избиратели отдавали предпочтение республиканцам. Эта смена настроений напрямую связана с растущими ценами на топливо; Прогнозы. Демократы имеют очень высокие шансы восстановить контроль над Палатой представителей. Вероятность этого оценивается в диапазоне от 79% до 93%. Шансы на победу в Сенате оцениваются как менее определенные, но растущие - от 55% до 65%.

Что если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом?



Если республиканцы удержат большинство в обеих палатах, это позволит администрации Трампа продолжать реализацию своей законодательной повестки. В течение последних двух лет республиканцы уже использовали свое большинство для принятия ключевых законов, включая масштабное увеличение финансирования иммиграционной и таможенной службы (ICE) и сокращение некоторых госпрограмм здравоохранения. Однако даже с полным контролем республиканцам не всегда удавалось провести все инициативы президента, особенно в вопросах тарифов, где часть однопартийцев занимала иную позицию.



Сохранение контроля над Сенатом будет особенно важным для Трампа, поскольку позволит утверждать его кандидатов на сотни федеральных должностей, включая судей, членов кабинета и послов. Однако следует учитывать, что по мере приближения выборов 2028 года, на которых Трамп уже не сможет баллотироваться, некоторые республиканцы могут начать дистанцироваться от президента, чтобы укрепить собственные позиции.



Что если республиканцы потеряют Палату представителей?



Потеря Палаты представителей станет наиболее вероятным сценарием и серьезным ударом для Трампа. Контроль над нижней палатой даст демократам несколько мощных рычагов влияния. Во-первых, они смогут блокировать инициативы республиканцев. Во-вторых, комитеты Палаты получат полномочия для проведения расследований в отношении администрации Трампа. В-третьих, Палата представителей обладает исключительным правом выдвижения импичмента президенту. Хотя для отстранения от должности требуется две трети голосов в Сенате, сам факт начала процедуры импичмента создаст политическое давление. В-четвертых, демократы получат контроль над федеральными расходами и смогут использовать угрозу приостановки работы правительства как инструмент давления.



Что если республиканцы потеряют Сенат?



Потеря Сената будет иметь долгосрочные последствия. Демократический Сенат сможет блокировать законодательство и отклонять кандидатов Трампа на ключевые должности. Это касается не только членов кабинета и послов, но и федеральных судей, которые назначаются пожизненно. Блокирование судебных назначений может повлиять на правовую систему США на десятилетия вперед. Кроме того, Сенат проводит судебные процессы по импичменту; демократический Сенат, вероятно, проголосует за осуждение Трампа, если Палата представителей выдвинет обвинения, хотя для этого все равно потребуется большинство в две трети голосов, которого у демократов, скорее всего, не будет.



Когда будут результаты выборов в США?



Первые результаты начнут поступать после закрытия избирательных участков (первые закроются 5 ноября в 02:00 ночи по МСК). Однако окончательные результаты могут занять дни, а иногда и недели. Это связано с тем, что разные штаты имеют разные правила обработки и подсчета бюллетеней, поданных по почте, а также с процедурами сертификации результатов, которые могут различаться. Например, в Джорджии, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур, который может состояться в начале декабря. Официальная сертификация результатов выборов в каждом штате, как ожидается, завершится в декабре, а новый Конгресс соберется на первое заседание 3 января 2027 года. Важно помнить о феномене в американской избирательной практике, при котором первые опубликованные результаты выборов обычно показывают значительный отрыв кандидатов-республиканцев, однако этот перевес постепенно исчезает по мере подсчета голосов.



Что будет после промежуточных выборов в США 2026?

Иран и внешняя политика. Война в ИРИ остается одним из ключевых факторов, влияющих на экономику и настроения избирателей. Администрация Трампа утверждает, что не нуждается в разрешении Конгресса на военные действия. Если демократы получат контроль над Конгрессом, они могут попытаться оспорить это, приняв резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить действия президента. Однако для преодоления президентского вето им потребуется поддержка двух третей голосов, что маловероятно. Тем не менее демократы могут использовать контроль над бюджетным процессом, чтобы попытаться заблокировать финансирование войны. Кроме того, после выборов риск эскалации конфликта возрастает;

Война в ИРИ остается одним из ключевых факторов, влияющих на экономику и настроения избирателей. Администрация Трампа утверждает, что не нуждается в разрешении Конгресса на военные действия. Если демократы получат контроль над Конгрессом, они могут попытаться оспорить это, приняв резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить действия президента. Однако для преодоления президентского вето им потребуется поддержка двух третей голосов, что маловероятно. Тем не менее демократы могут использовать контроль над бюджетным процессом, чтобы попытаться заблокировать финансирование войны. Кроме того, после выборов риск эскалации конфликта возрастает; Экономика . Если демократы получат большинство, они могут предложить меры по борьбе с ростом стоимости жизни, но их возможности по немедленному изменению ситуации ограничены. Цены на энергоносители во многом зависят от геополитики, а не от решений Конгресса. Но демократы могут использовать свое положение для продвижения своих приоритетов в бюджетных законопроектах, а также для проведения слушаний и привлечения внимания к экономическим проблемам;

. Если демократы получат большинство, они могут предложить меры по борьбе с ростом стоимости жизни, но их возможности по немедленному изменению ситуации ограничены. Цены на энергоносители во многом зависят от геополитики, а не от решений Конгресса. Но демократы могут использовать свое положение для продвижения своих приоритетов в бюджетных законопроектах, а также для проведения слушаний и привлечения внимания к экономическим проблемам; Внутренняя политика и импичмент. Хотя третий импичмент Трампа маловероятен из-за невозможности получить две трети голосов в Сенате, демократы почти наверняка начнут серию расследований его администрации.

Воодушевленные опросами демократы нацелены на то, чтобы вернуть контроль хотя бы над одной из палат Конгресса и тем самым заблокировать законодательную повестку президента. Республиканцы, в свою очередь, пытаются удержать свои позиции, делая ставку на структурные преимущества в отдельных округах и мобилизацию своей базы. Исход этого голосования определит, в какой мере Трамп сможет реализовать свою повестку до конца срока.