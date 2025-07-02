Рейтинг одобрения президента США: что это, зачем и как дела у Трампа?

После встречи с Владимиром Путиным на Аляске стало известно о резком росте популярности президента Дональда Трампа в США. Расскажем, что такое рейтинг одобрения президента в США, как его измеряют, зачем он нужен, когда и кто в США придумал измерять рейтинг поддержки президента, у кого был самый высокий и самый низкий уровень поддержки?

Рейтинг одобрения президента в США - это ключевой индикатор общественного доверия. Этот показатель, измеряемый десятилетиями, отражает не только успехи или провалы администрации, но и глубинные расколы в обществе.

Что такое рейтинг одобрения президента США и как его измеряют?

Рейтинг одобрения - это процент взрослых американцев, поддерживающих работу президента. Его рассчитывают через репрезентативные опросы, в которых участвуют обычно 1,000-3,500 респондентов, по единой формуле: "Одобряете ли вы деятельность [имя президента] на посту главы государства?" Опросы проводят еженедельно или ежемесячно (Gallup, Pew Research, Reuters/Ipsos).

На рейтинг президента влияет множество взаимосвязанных факторов. Ключевым драйвером традиционно является экономическая ситуация (рост, инфляция). Однако в условиях возросшей партийной поляризации, базовое отношение к президенту стало сильнее влиять на оценку его работы и даже на восприятие экономики его сторонниками и оппонентами. Рейтинг формируется под совокупным воздействием текущих событий, информационного фона и общественных нарративов, складываясь в итоге в обобщенное восприятие.

Почему рейтинг одобрения важен для президента?

Значение рейтинга выходит за рамки простого индикатора. Для граждан он - мера успешности администрации. Для политиков же он имеет практические последствия: высокий рейтинг укрепляет позиции президента в отношениях с Конгрессом, облегчает получение общественной поддержки и продвижение инициатив, а также повышает шансы его партии сохранить власть на выборах.

Особенно актуальным рейтинг становится в период промежуточных выборов, так как существует корреляция между его уровнем и результатами партии президента. Исторически сложилось, что правящая партия обычно теряет места в Палате представителей на мидтермах, даже при относительно неплохих показателях одобрения. Например, Джордж Буш-старший имел 80% одобрения после первого года, но к моменту промежуточных выборов (через 10 месяцев) его рейтинг упал до 54%, что привело к потере республиканцами 8 мест.

В будущем рейтинг может отражать итоговую оценку президентства. Так, Джон Кеннеди и Франклин Д. Рузвельт с рейтингами 58% и 65% по финальным опросам, остаются культовыми фигурами для, а Никсон (24%) - символом кризиса.

Анализ рейтинга требует осторожности. Опираться на единичный опрос некорректно из-за различий в методологиях. Наиболее точную картину дает усреднение данных множества авторитетных источников. Стабильность среднего значения обычно указывает на отсутствие значимых событий ("статистический шум"), тогда как резкие колебания (например, падение рейтинга Байдена после ухода США из Афганистана) сигнализируют о реакции на важные события.

Кто придумал измерять рейтинг одобрения президента?

Систему рейтинга одобрения президента в США создал американский социолог Джордж Гэллап. Считается, что первый такой опрос был проведен в 1937 году для оценки поддержки Франклина Д. Рузвельта во время реализации программ "Нового курса". Гэллап, основавший Американский институт общественного мнения (Gallup Inc.) в 1935 году, разработал методологию репрезентативных выборок, чтобы заменить спекулятивные оценки газет объективными данными.

Франклин Рузвельт стал первым главой государства, чей рейтинг начал отслеживаться научно. Его показатели варьировались от 48% (1939, провал "Пакта Рузвельта") до 83% (1942, после Перл-Харбора).

Исторические экстремумы

Максимум: 90% у Джорджа Буша-младшего после 11 сентября 2001.

Минимум: 22% у Гарри Трумэна в 1952 году.

Зачем начали отслеживать рейтинг одобрения президента?

Измерить доверие в кризис - Великая депрессия и Вторая мировая война требовали понимания, насколько граждане поддерживают действия власти. Например, Рузвельт использовал данные опросов для корректировки экономических реформ;

Создать инструмент для СМИ и политиков - До Гэллапа оценки президентов базировались на газетных статьях или письмах читателей. Его система дала стандартизированный показатель, который сравнивал популярность между администрациями, а также фиксировал реакцию на ключевые события (например, падение рейтинга Трумэна до 22% в 1952 году из-за Корейской войны);

Демократизировать обратную связь - Как подчеркивал Гэллап, опросы превратили "молчаливое большинство" в статистически значимый голос, доступный Конгрессу и Белому дому.

Как рейтинг доверия влиял на политику?

Данные рейтингов быстро стали инструментом стратегии. Например, Линдон Джонсон в 1968 году отказался от переизбрания после падения одобрения до 35% из-за войны во Вьетнаме, а Рональд Рейган использовал рост рейтинга (с 35% до 68% к 1986 году) для лоббирования налоговой реформы. Но уже в 1940-х ученые предупреждали, что рейтинги упрощают сложность управления. Например, низкие показатели Джимми Картера (28% в 1979) не учитывали внешнеполитические успехи, такие как Кэмп-Дэвидские соглашения.

Как менялся рейтинг Трампа в первый срок (2017-2021)?

Максимум: 49% в январе 2017 после инаугурации;

Минимум: 33% в декабре 2017;

Финальный опрос в январе 2021 из-за штурма Капитолия и спорных итогов выборов показал всего 34%;

Среднее значение (41%) стало самым низким для послевоенных президентов - на 19% ниже нормы (60%).

Что происходит с рейтингом Трампа сейчас?

Старт: 47% в январе 2025 после инаугурации;

Обвал: до 38% к августу 2025 из-за экономических рисков (торговые пошлины, инфляция) и конфликтов с вузами;

Резкий рост: до 54% 15-17 августа 2025 после встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Поддержка выросла среди латиноамериканцев (+7%) и белых избирателей (+5%).

Причины колебаний

Экономика: Рейтинг в сфере экономики упал до -14% из-за инфляции и биржевой паники;

Миграция: Одобрение жесткой миграционной политики достигло 43%, но снизилось после скандальных депортаций;

Внешняя политика: Саммит с президентом России дал Трампу +10% за "образ миротворца".

Как рейтинг одобрения Трампа соотносится с прошлыми президентами?

Итоговый рейтинг одобрения Трампа составлял 34%, когда он покинул свой пост в 2021 году. Его средний рейтинг одобрения в течение первого срока составлял 41%.