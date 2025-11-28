Пашинян почтил память жертв разрушительного землетрясения в Армении

Премьер-министр и президент Армении посетили Спитак, чтобы почтить память жертв землетрясения, потрясшего этот город 37 лет назад. Жертвами страшной трагедии стали 25 тыс человек.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян почтил память жертв сильнейшего землетрясения, произошедшего в Спитаке (Ширакская область) в 1988 году.

Утром 7 декабря глава правительства вместе с президентом страны Ваагном Хачатуряном, председателем парламента Аленом Симоняном и другими должностными лицами посетил Спитак.

"Дань уважения памяти жертв землетрясения 7 декабря 1988 года в городе Спитак"

– Никол Пашинян

Напомним, 7 декабря 1988 года Спитак потрясло 10-балльное землетрясение. Жертвами подземных толчков стали 25 тыс человек, без крова остались свыше 500 тыс человек.