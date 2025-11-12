Вестник Кавказа

Самый сейсмически активный район Карабаха и Восточного Зангезура назвали в Азербайджане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане выяснили, в каком районе Карабаха и Восточного Зангезура существует больше всего предпосылок для возникновения землетрясении. Он находится в западной части республики.

В Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана рассказали, какой район Карабаха и Восточного Зангезура является наиболее сейсмически активным.

Как отметил заведующий отделом сейсмологии Таир Мамедли, на сегодняшний день это Кельбаджарский район.

Он пояснил, что в Кельбаджаре существуют геологические условия и тектонические предпосылки для возникновения землетрясений. По словам Мамедли, на других территориях этих условий меньше.

