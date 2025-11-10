Четыре землетрясения потрясли за полчаса один регион Турции

Турецкие сейсмологи зафиксировали в одном и том же регионе республики сразу четыре землетрясения. Все они уложились в 30 минут.

В Турции в одном и том же регионе произошло четыре землетрясения. Об этом информирует 12 ноября Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD) страны.

Первые подземные толчки были зафиксированы в Средиземноморье в 13:31 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда составила 5,2.

Землетрясение ощутили на себе также жители Турецкой Республики Северного Кипра, Антальи и Аданы.

Второе землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 13:36. Третье землетрясение случилось потрясло данный регион в 13:41, его магнитуда составила 4,8. Четвертое землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано в 13:59.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.