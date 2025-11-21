Турпоток в КБР вырос почти на 9%

В КБР зафиксировали повышение туристического потока. Достопримечательности республики в этом году увидели более 1,6 млн человек.

Кабардино-Балкария приняла в этом году почти на 9% туристов больше. Общее число путешественников в республике составило свыше 1,6 млн человек.

"По оперативным данным, Кабардино-Балкарию за январь-октябрь 2025 года посетили более 1,6 миллиона туристов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 8,7%"

– правительство КБР

Сообщается также о росте числа гостиниц и отелей. В КБР сейчас функционируют более 600 объектов размещения, которые могут принять более 22 тыс туристов одновременно.

Отметим, что в прошлом году в республике зафиксировало рост турпотока почти на 16%.