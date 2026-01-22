Свыше 170 магазинов бытовой техники открылось в Дагестане с 2022 года

За период последних трех лет в Дагестане было зарегистрировано 177 торговых организаций, продающих бытовые электроприборы.

С декабря 2022 по 2025 годы в Республике Дагестан открыли 177 магазинов розничной торговли различных бытовых электротоваров, сообщили аналитики проекта "Контур.Фокус".

Согласно исследованию, в последние три года в России наблюдается активный рост торговли в сфере бытовой техники: количество организаций этого сегмента с основным ОКВЭД 47.54 выросло на 11,67%, увеличившись с 10 тыс до 11,2 тыс соответственно.

Эти показатели, по мнению аналитиков, можно объяснить тем, что с 2022 года возник повышенный спрос на импортозамещение и активная цифровизация розничной торговли.

Дагестан вошел в число лидеров по динамике открытий новых магазинов, обойдя ряд регионов с традиционно развитой торговлей в розницу. Среди лидеров также были названы – Москва (открыты 528 организаций), Московская область – зарегистрирована 301 организация и Краснодарский край – 274 компании соответственно.