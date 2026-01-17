Исполнители ЮФО и СКФО посоревнуются во владении народными инструментами

В конце марта в Ставрополе пройдет интересный фестиваль-смотр, в котором свое мастерство в игре на национальных музыкальных инструментах покажут исполнители из Южного и Северо-Кавказского федерального округов страны.

Ставрополь в конце марта примет очередной этап Всероссийского фестиваля-смотра, в котором примут участие исполнители, играющие на народных музыкальных инструментах, сообщили в министерстве культуры Ставропольского края.

"С 29 по 31 марта в Ставрополе пройдет Всероссийский фестиваль-смотр национальных музыкальных инструментов народов России, который соберет исполнителей из Южного и Северо-Кавказского федерального округов"

- Минкульт Ставрополья

Соревноваться в мастерстве владения столь самобытными инструментами будут и одиночные мастера народного инструментального искусства, и целые ансамбли двух округов. Программа фестиваля будет состоять из традиционной музыки - от ее аутентичных образцов до современных обработок и авторских сочинений, передает портал "Это Кавказ".

"Гвоздем" фестиваля станет концерт-презентация музыкальных традиций народов Ставрополья, который будет сопровождать выставка национальных музыкальных инструментов. Также на фестивале будут работать творческая лаборатория и мастер-классы, а завершится смотр большим гала-концертом.

Фестиваль-смотр пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а его организаторы - Фонд социально-культурных инициатив "Новое пространство", министерство культуры Ставрополья и Ставропольский краевой Дом народного творчества.