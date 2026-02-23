Правительство Грузии немного упростило трудоустройство мигрантов

Власти Грузии приняли решение немного смягчить правила приема на работу иностранцев. Однако облегчение касается только одной категории мигрантов.

В целом с первого марта при приеме на работу иностранцев работодателям предстоит объяснить необходимость брать именно представителя другой страны и доказать, что на грузинском рынке труда невозможно найти кандидата с такой же квалификацией.

Нововведение состоит в следующем: может быть использована упрощенная процедура в случае, если работа лица с иностранным гражданством обладает "государственным значением". Однако этот факт тоже надо будет доказать, и если Агентство содействия занятости не согласится с обоснованием, то будет применяться стандартный механизм..

В сообщении уточняется, что в таких случаях ключевую роль будут играть не профессия кандидата, а его опыт, репутация либо определенные индивидуальные качества.