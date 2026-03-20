Грузия нарастила до рекорда закупки российского сыра

Грузия увеличила импорт сыра из России до исторического максимума в марте текущего года. Сумма закупок составила почти до $626 тыс.

Российский сыр стал больше экспортироваться в Грузию. В марте 2026 года поставки достигли максимума за всю историю, следует из данных грузинской статистики.

Уточняется, что в прошлом месяце Грузия ввезла российский сыр на $626 тыс.

Это в 1,5 раза больше показателя поставок за февраль, когда Россия поставила около $414,6 тыс.

Россия стала четвертым крупнейшим поставщиком сыра на грузинский рынок, отмечают эксперты.

В тройку самых крупных экспортеров вошли Польша ($931,1 тыс), Германия ($690,5 тыс) и Турция ($688,3 тыс), пишет РИА новости со ссылкой на грузинскую статистику.