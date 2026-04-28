Россия пятикратно нарастила поставки удобрений в Грузию

Россия в марте стала крупнейшим поставщиком удобрений на грузинский рынок, вновь став их крупнейшим экспортером, сообщили в Национальной службе статистики Грузии ("Сакстат").

Российские компании-производители поставили в страну удобрений на $3,1 млн против $562,9 тыс в феврале, нарастив экспорт в 5,5 раз, передает Sputnik Грузия.

Большая часть из них пришлась на смешанные минеральные удобрения, что позволило РФ вернуться на первое место среди крупнейших экспортеров востребованной аграриями продукции – ее доля составила 49,1% от всех поставок, говорится в сообщении.

На втором месте по сумме поставок в марте расположились Турция (10,9%), на третьем - Испания (6,4%), добавили в "Сакстате".