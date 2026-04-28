Иран заявил о готовности дать беспрецедентный военный ответ на морскую блокаду США

Армия Ирана готова нанести удары, если Вашингтон продолжит блокаду иранских портов. ВС ИРИ готовы к "беспрецедентному ответу".

Военные Ирана готовы дать практический и беспрецедентный ответ на действия США, сообщает Press TV со ссылкой на источник в иранской системе безопасности.

Армия Ирана готова к активным действиям, если США будут продолжать блокировать иранские порты. По словам источника, в штабе "Хатам аль-Анбия" считают, что терпение может иссякнуть.

Тегеран все еще придерживается дипломатической линии, однако ситуация может измениться, если США продолжат игнорировать условия Ирана.

Ранее в США заявили о готовности нанести удары по иранским военным объектам в Ормузском проливе, а также провести операции на побережье.