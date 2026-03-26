В Грузии назвали имена кандидатов на патриарший престол

Священный синод Грузинской православной церкви на своем заседании сегодня избрал троих кандидатов на патриарший престол. Заседание расширенного собрания пройдет в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси.

Священный синод Грузинской православной церкви (ГНЦ) сегодня на своем заседании избрал трех кандидатов на патриарший престол: ими стали местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол, сообщил глава отдела Патриархии по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе.

Кандидат на патриарший престол Шио набрал 20 голосов, а другие кандидаты - по 7 голосов каждый, передает Sputnik Грузия.

"Впоследствии, как вы знаете, голосование между этими тремя кандидатами состоится на расширенном заседании, где результаты голосования пока покажут, кто станет будущим патриархом. Дата проведения расширенного собранияпока неизвестна"

- Андрия Джагмаидзе

Также в списки для голосования были включены митрополиты Григол Кация, Досифей и Мелхиседек, добавил глава отдела Патриархии ГПЦ.

Пока известно, что заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси, а избранным станет кандидат, набравший более половины голосов, не менее 20, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Патриарх Грузинской православной церкви Илия II скончался на 94-м году жизни. Он умер в медицинском учреждении, куда был ранее госпитализирован с желудочным кровотечением. Патриарха также ввели в искусственную кому. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории страны.