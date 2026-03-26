Армения меняет загранпаспорта

Власти Армении приняли решение заменить загранпаспорта на документы нового образца: они будут не только полностью соответствовать международным стандартам, но и приобретут новые защитные слои и изменят цвет, заявила министр внутренних дел Арпине Саркисян.

Новый стандарт соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) и может легко считываться зарубежными пограничными службами, а его принятие ускорит процесс либерализации визового режима с ЕС, отметила глава армянского МИД, представляя документ премьер-министру страны Николу Пашиняну, передает Sputnik Армения.

Новые паспорта позволяют проводить их бесконтактное сканирование на пунктах выхода на посадку на борт воздушного судна и выхода, из павильона прилета в аэропортах Армении, а чтобы легко отличить их от паспортов предыдущего поколения, обращение которых еще несколько лет сохранится, решено было сменить их цвет с синего на красный.

Изменится и защита нового документа: начиная с контурной карты Армении на его первой и последней страницах, до фона всех страниц, и пластиковой, и бумажных, который составлен из традиционных армянских узоров. Часть из них будет видна только при ультрафиолетовом освещении.

Также на страницах будут изображены символы истории и государственности, в качестве которых выбирались исключительно памятники и природные ландшафты, расположенные в границах Армении.

Паспорта нового образца будут выдаваться гражданам старше 16 лет, детям в возрасте 6-16 лет по желанию родителей будет выдаваться ID-карта, а у детей до 6 лет единственным документом будет свидетельство о рождении. Все ID-карты, как и паспорта, будут биометрическими. Кроме того, на биометрию планируется перевести все документы, выдаваемые иностранным гражданам, беженцам и лицам без гражданства, добавила Арпине Саркисян.