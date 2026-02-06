Адыгея примет гастрофестиваль "Очаг дружбы"

Адыгея примет гастрофестиваль "Очаг дружбы"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гастрономический фестиваль "Очаг дружбы" пройдет в этом году в Адыгее, мероприятие впервые состоится в республике 30 мая.

Адыгея в конце мая примет первый гастрономический фестиваль "Очаг дружбы", поделился глава республики Мурат Кумпилов.

"В этом году впервые проведем гастрономический фестиваль "Очаг дружбы". Он состоится 30 мая в городе Адыгейске на территории обновленной парковой зоны. Мы планируем сделать его традиционным, а саму площадку - центром проведения ярких мероприятий и развития туризма"

– Мурат Кумпилов

Мероприятие будет посвящено году единства народов России, на фестивале будут представлены национальные блюда народов, проживающих в Республике Адыгея.

"Будут работать площадки всех муниципалитетов региона, а также из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и ЛНР"

– Мурат Кумпилов

В рамках гастрономического праздника местные жители и туристы смогут попробовать адыгейский сыр – для дегустации будет создана специальная стилизованная деревня.

В программе фестиваля выступления артистов, конкурсы, мастер-классы. Также будут работать ярмарки ремесленников и фотозоны. Детей ждет специальная развлекательная программа, аттракционы, катание на конях.

"Наш большой фестиваль адыгейского сыра с каждым годом растет и привлекает все больше гостей. В целом видим высокий интерес к гастрономическим праздникам, поэтому приняли решение создать еще одну постоянную площадку"

– Мурат Кумпилов

