Трамп оценил роль "стража Ближнего Востока" в 20% доходов региона

США в обмен на 20% доходов Ближнего Востока могли бы стать "стражем региона". Такой план рассматривается Трампом на случай провала переговоров по ядерной программе Ирана.

Американские лидер Дональд Трамп рассказал о возможных шагах США в том случаев, если в рамках переговоров по иранской ядерной программе, успехов добиться не удастся.

В интервью The New York Times он сообщил, что если переговоры, последующие за подписанием меморандума, провалятся, то могут быть возобновлены американские удары по Ирану, либо Соединенные Штаты будут исполнять роль "стража Ближнего Востока". В обмен на эту услугу США рассчитывают получать часть доходов региона, по словам Трампа – 20% ближневосточных доходов.

Меморандум планируется подписать в ближайшую пятницу, затем в течение 60 дней США и Иран будут вести переговоры по теме ядерной программы Исламской Республики.