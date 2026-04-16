Премьер Грузии выступит с ежегодным докладом в парламенте 26 июня

Шалва Папуашвили анонсировал выступление премьера Грузии в парламенте. По его словам, оно состоится в конце текущей рабочей недели.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступит с ежегодным докладом в парламенте в эту пятницу, 26 июня. Об этом сообщил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, выступая сегодня на заседании бюро парламента.

Он отметил, что на последней пленарной неделе весенней сессии парламента будут рассматриваться ежегодные отчеты госинститутов.



В частности, завтра депутаты заслушают доклад Народного защитника Грузии, в среду – отчет генерального прокурора, а в четверг – отчет генерального аудитора.



Кроме того, в рамках текущей сессионной недели будет рассматриваться ряд законопроектов. Предусмотрено также избрание членов попечительского совета Общественного вещателя Грузии.

Напомним, регламент парламента Грузии гласит, что премьеру республики необходимо раз в год, в последний месяц пленарных заседаний весенней сессии, представлять парламенту отчет о ходе выполнения правительственной программы.