Министры транспорта Армении и Турции обсудили дорогу Гюмри-Карс

Главы турецкого и армянского транспортных ведомств встретились в Брюсселе и обсудили восстановление ж/д и автомобильного сообщения Гюмри-Карс.
Министр территорииального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян встретился со своим турецким коллегой Абдулкадиром Уралоглу, сообщила пресс-служба турецкого транспортного ведомства.
Уточняется, что встреча прошла в Брюсселе.
Главной темой, поднятой на обсуждение в рамках встречи, стало восстановления железнодорожного и автомобильного сообщения Гюмри-Карс на армяно-турецкой границе.
Абдулкадир Уралоглу сообщил, что необходимая работа по обслуживанию транспортной инфраструктуры уже началась.
Также значительное внимание двло уделено реставрации Анийского моста в районе Карс-Ани, сообщила пресс-служба.
Стороны обсудили аспекты партнерства Еревана и Анкары в сфере транспорта, представляющие взаимный интерес.