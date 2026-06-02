Вестник Кавказа

Министры транспорта Армении и Турции обсудили дорогу Гюмри-Карс

Флаг Турции и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы турецкого и армянского транспортных ведомств встретились в Брюсселе и обсудили восстановление ж/д и автомобильного сообщения Гюмри-Карс.

Министр территорииального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян встретился со своим турецким коллегой Абдулкадиром Уралоглу, сообщила пресс-служба турецкого транспортного ведомства.

Уточняется, что встреча прошла в Брюсселе.

Главной темой, поднятой на обсуждение в рамках встречи, стало восстановления железнодорожного и автомобильного сообщения Гюмри-Карс на армяно-турецкой границе.

Абдулкадир Уралоглу сообщил, что необходимая работа по обслуживанию транспортной инфраструктуры уже началась.

Также значительное внимание двло уделено реставрации Анийского моста в районе Карс-Ани, сообщила пресс-служба.

Стороны обсудили аспекты партнерства Еревана и Анкары в сфере транспорта, представляющие взаимный интерес.

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