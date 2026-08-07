США готовятся к продолжению войны с Ираном

Пентагон требует нарастить производство оружия в США, чтобы пополнить его запасы на фоне войны с Ираном – причем чтобы нарастить его производство, подрядчикам поставлен срок в три недели

Министерство обороны США потребовало от американской военной промышленности оперативно нарастить производство и поставку оружия и боеприпасов на фоне дефицита, образовавшегося из-за операции против Ирана, пишет газета Washington Post со ссылкой на служебный документ министерства.

Сроки весьма сжатые - заместитель главы Пентагона Стивен Файнберг дал военным подрядчикам всего три недели на представление планов по существенному наращиванию темпов поставки вооружений, пишет издание, передает ТАСС.

"Циклы разработок, которые могут занять годы, неприемлемы. Нужно резко ускорить темпы и расширить масштабы производства сейчас же"

- отрывок из письма Стивена Файнберга

Президент США Дональд Трамп до сих пор считает, что глава Пентагона Пит Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений, истощенных во время войны с Ираном.

В свою очередь Иран утверждает, что США в данной ситуации не спасут и наполненные оружейные арсеналы: основное требование властей ИРИ - прекращение угроз со стороны США и коррекция курса страны, главное требование к которой - завершение всех боевых действий против Ирана, отмена санкций и морской блокады, вывод сил США из районов вокруг Ирана и выплата компенсаций.

Еще одно важное условие, которое Тегеран выдвинул для возобновления в Ормузском проливе - Вашингтон должен признать то, что Ормузский пролив полностью контролирует Иран, заявил представитель вооруженных сил Исламской Республики Амир Акраминия. У США нет иного выбора, кроме как признать сложившуюся ситуацию; иначе они заплатят гораздо больше, чем раньше, подчеркнул Акраминия.

Напомним, ранее мы писали: глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжающейся работе, направленной на возобновление переговоров Ирана и США. Этим занимается целый ряд стран, отметил он, добавив: переговоры не возобновятся, пока США не перестанут нарушать меморандум об остановке военных действий, который был заключен ранее в Пакистане, и не компенсируют нанесенный урон.