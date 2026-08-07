Основные проблемы в Иране обсудили Пезешкиан и Хаменеи

Масуд Пезешкиан обсудил с Моджтабой Хаменеи ситуацию в Иране. Одной из центральных тем обсуждения стал конфликт с США.

В Иране состоялась встреча президента Масуда Пезешкиана и верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 9 августа на страницах Хаменеи в социальных сетях.

В центре внимание были вопросы военного противостояния с Соединенными Штатами и экономическая ситуация в стране. В частности, Пезешкиан и Хаменеи поговорили об удовлетворении потребностей населения.

Кроме того, затрагивались текущие условия войны и ее перспективы, развитие оборонной и энергетической отраслей, пути обеспечения валютных резервов и международное экономическое сотрудничество.