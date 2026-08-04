Израиль отверг план Трампа по Газе - СМИ

Израиль отверг план из 15 пунктов по Газе, предложенный ему "Советом мира" американского президента Дональда Трампа, и отказался выводить войска из анклава без разоружения палестинского движения ХАМАС.

Для Израиля абсолютно неприемлем 15-пунктный план по сектору Газа, который предложил властям Израиля президент США Дональд Трамп через свой "Совет мира", и войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не выйдут из анклава, пока палестинское движение ХАМАС не сложит оружие, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

При этом разоружение палестинской группировки ХАМАС – обязательное к исполнению условие для какого-либо дальнейшего продвижения договоренностей по Газе, добавил израильский премьер.

Напомним, даже после заключения временного перемирия Израиль продолжал наносить удары по сектору Газа, хотя еще в июне Трамп заявил о прорыве в реализации своего плана по прекращению войны в регионе.