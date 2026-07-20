Каков интерес США и Израиля в кризисе беженцев в Испании?

Возникновение кризиса беженцев в испанской Сеуте может быть связано с позицией Мадрида в отношении Израиля и США. Замешаны здесь и экономика, и политика.

"Нашествие" беженцев на испанскую Сеуту может быть тесно связано с Израилем и США. Важно, что отношения Испании и Израиля и так были натянуты, а кризис в Сеуте лишь усугубил их конфликт.

Одним из главных камней преткновения в отношениях стран являлась Палестина. Правительство премьера Испании Педро Санчеса жестко критиковало действия ЦАХАЛ в палестинском анклаве Газе и массовые убийства мирных жителей. Не дожидаясь решения других стран Европы, в мае 2024 года Испания в первой тройке, включавшей Норвегию и Ирландию, признала независимость Палестины, чем вызвала гневную реакцию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и даже недовольство не совсем-то уж произраильской администрации президента США Джо Байдена.

Когда в Белый дом вернулся президент Дональд Трамп, градус спора возрос. Трамп сразу как-то невзлюбил Испанию. Он назвал ее решение по Палестине "глупостью", путал Испанию с Бразилией, а когда началась война против Ирана в начале 2026 года, перешел к прямым угрозам. Когда Мадрид осудил интервенцию Пентагона против Ирана, американский президент пригрозил разорвать все торговые связи с Испанией. Дополнительную нервозность в отношения привнес прошедший в США финал чемпионата мира по футболу, где ненавидящему Испанию Трампу пришлось вручить ее сборной кубок чемпиона мира. Испанские болельщики освистали президента за то, что он не уходил с подиума во время празднования победы испанцев.

И вот не успела "красная фурия" отпраздновать свой спортивный успех, как буквально через пару недель их страну настиг кризис беженцев. Десятки тысяч марокканцев прибыли в Сеуту – территорию Испании, находящуюся на африканском континенте на границе с Марокко. Европейские союзники пригрозили выводом Испании из Шенгена и укрепили свои границы. Санчес оказался в изоляции – чему от души рады и Трамп, и Нетаньяху.

Президент США вслух не стал радоваться несчастью Мадрида, но все тонко прошелся по системным проблемам Европы:

"Две вещи убивают Европу. Первое – это иммиграция. Второе – энергетика"

С Израилем спор из-за Сеуты вышел в более откровенную плоскость. Испанские эксперты и политики не исключают, что за нелегальным потоком миграции из Марокко стоит связка Израиль-США. Известный испанский актер Хавьер Бардем перепостил в своей соцсети сообщения авторов, который связывают наплыв мигрантов с политикой Израиля, США и западных правых. Хотя конкретики о методах и организаторах в этих постах нет, но все они объясняют израильско-американский фактор стремлением Вашингтона и Тель-Авива ослабить Испанию за ее критику действий Израиля и США на Ближнем Востоке.

Один испанский чиновник решил сказать об этой версии вслух. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте обвинил Израиль в том, что он создал проблему с 60 тыс мигрантами. Основанием для такой версии для него стал пост посла Израиля в ООН Дэнни Данона, который в соцсети Х написал, что Испании пора прекратить читать лекции Израилю по любым поводом и пора "объяснить миру, почему он все еще поддерживает колониальные анклавы в Африке". Пуэнте поделился этой публикацией и написал: "Ну, кажется, все становится вполне ясным".

Могло ли правительство Марокко вступить в сговор с Израилем и США? Оснований у этой версии как минимум несколько. Во-первых, Марокко – одно из немногих государств, признавших Израиль в рамках Авраамовых соглашений. Во-вторых, у марокканского короля Мухаммеда VI прекрасные отношения с Трампом – в честь последнего на днях назвали главную автомагистраль страны (Тизнит–Дахла) и самый протяженный дорожный проект в Африке. В отличие от многих европейских стран, которые ставят под сомнение принадлежность Западной Сахары Марокко, США при прошлом правлении Трампа признали эту территорию за Рабатом. Мадрид же придерживается нейтралитета и права народа сахрави на самоопределение, что на деле означает поддержку сепаратизма.

Помимо общей поддержки, у Марокко есть и практические выгоды от сотрудничества с Израилем и США. Буквально за две недели до кризиса беженцев США выделили Марокко $40 млн, о чем заявил член палаты представителей Томас Масси. С Израилем арабское государство ведет активное взаимодействие в сфере ВПК: покупает дроны, артиллерию и ПВО.

Среди конкретных выгод от кризиса беженцев для США и Израиля можно назвать ослабление позиций Санчеса как на уровне ЕС, так и внутри страны. Это прямая дискредитация левых партий и в Мадриде, и в Евросоюзе. Но пользователи соцсетей обращают внимание на еще один нюанс. Дело в том, что на фоне американо-иранского противостояния Иран и его союзники в Йемене заблокировали Ормузский и Баб-эль-Мандебский пролив, и обстреливают Суэцкий канал. То есть важнейшие транспортные коммуникации в регионе закрыты для Израиля и США. Они не могут вывезти нефть из Персидского залива, Израиль также лишен возможности выходить в Мировой океан.

Сеута находится на выходе из Средиземного моря в Атлантический океан. Создавая здесь проблемы Испании, Израиль и США ослабляют ее возможности контролировать Гибралтарский пролив. Учитывая напряженность между Израилем и Испанией, последняя в теории могла бы блокировать проход израильских судов через Гибралтар. Но сейчас сложности испытывает сама Испания. Для Израиля выгодно, чтобы Сеута и другой анклав Мелилья отделились от Испании и присоединились к Марокко – более дружественному государству.

Израиль озабочен закреплением своих позиций в важнейших транспортных коммуникациях. Не зря он признал Сомалиленд с выходом в Оманский залив, не зря укрепляет связи с Кипром и Грецией, через которые хочет провести газопровод Eastmed в Европу. Взятие под контроль Сеуты усилит присутствие Израиля на морях.