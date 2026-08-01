В Карачаево-Черкесии усилят контроль за газовым оборудованием

Власти Карачаево-Черкесии усилят контроль за газовым оборудованием после смертельного взрыва в частном доме в Усть-Джегуте, где один человек погиб и девять пострадали.

​Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил усилить контроль за техникой безопасности при использовании газового оборудования на территории республики. Об этом руководитель региона сообщил в социальных сетях.

​"Поручил коллегам из министерства промышленности и энергетики КЧР совместно с Газпром межрегионгаз Черкесск усилить контроль за техникой безопасности использования газового оборудования и провести дополнительные инструктажи для жителей о правилах безопасности при обращении с газом"

- Рашид Темрезов

Отметим, инцидент произошел 2 августа. В результате взрыва газа травмы получили 10 человек, 1 из пострадавших позднее скончался в больнице. Еще 3 человека после оказания помощи переведены на амбулаторное лечение, а 6 продолжают находиться в больнице.