В Карачаево-Черкесии усилят контроль за газовым оборудованием

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил усилить контроль за техникой безопасности при использовании газового оборудования на территории республики. Об этом руководитель региона сообщил в социальных сетях.
"Поручил коллегам из министерства промышленности и энергетики КЧР совместно с Газпром межрегионгаз Черкесск усилить контроль за техникой безопасности использования газового оборудования и провести дополнительные инструктажи для жителей о правилах безопасности при обращении с газом"
- Рашид Темрезов
Отметим, инцидент произошел 2 августа. В результате взрыва газа травмы получили 10 человек, 1 из пострадавших позднее скончался в больнице. Еще 3 человека после оказания помощи переведены на амбулаторное лечение, а 6 продолжают находиться в больнице.