"Город не отпускает": масштабный проект реализуют в Чегеме

Общественная территория под необычным названием "Город не отпускает" появится к октябрю в Чегеме (Кабардино-Балкария).

Жители и гости Чегема в Кабардино-Балкарии в скором времени смогут отдыхать на новой общественной территории "Город не отпускает", ее создание и открытие анонсировали в пресс-службе Минстроя региона.

В данный момент, уточнили в ведомстве, ведутся работы по прокладке инженерных сетей, создаются пешеходные дорожки. Далее планируется уложить газоны, обустроить искусственные водоемы и высадить растения.

"Полностью завершить комплекс работ планируется к 1 октября"

– Минстрой КБР

Проект был разработан на базе предложений местных жителей. Площадь общественного пространства превысит 3 га. Там будут аллеи для прогулок, зоны отдыха с прудами, а также детские и спортивные площадки. Кроме того, местность обильно озеленят: в общей сложности планируется высадить более тысячи деревьев.