Тбилиси с оптимизмом смотрит на восстановление отношений с Вашингтоном

Власти Грузии, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, не теряют оптимистичного настроя по поводу возобновления отношений страны с Грузией.
Грузинское руководство по-прежнему уверено в успехе процесса восстановления отношений между Тбилиси и Вашингтоном, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Он обратил внимание на то, что контакты с Америкой не прерывались, они продолжаются. Со своей стороны, добавил премьер, власти Грузии надеются на ответные шаги США, которые дадут возможность восстановить отношения стратегического партнерства.
"Это наша задача, и мы ожидаем действий от американской стороны"
– Ираклий Кобахидзе