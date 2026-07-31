Вестник Кавказа

Тбилиси с оптимизмом смотрит на восстановление отношений с Вашингтоном

Флаг Грузии и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, не теряют оптимистичного настроя по поводу возобновления отношений страны с Грузией.

Грузинское руководство по-прежнему уверено в успехе процесса восстановления отношений между Тбилиси и Вашингтоном, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он обратил внимание на то, что контакты с Америкой не прерывались, они продолжаются. Со своей стороны, добавил премьер, власти Грузии надеются на ответные шаги США, которые дадут возможность восстановить отношения стратегического партнерства.

"Это наша задача, и мы ожидаем действий от американской стороны"

– Ираклий Кобахидзе

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