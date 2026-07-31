США используют Ормуз для совершения новых атак – СМИ

СМИ информируют, что Иран считает вопрос Ормузского пролива предлогом для новых атак Соединенных Штатов.

Вопрос прохода судов через Ормузский пролив будет новым поводом, который использует Вашингтон для совершения атак по Тегерану, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое мнение выдвинули в иранском внешнеполитическом ведомстве.

"Иранский МИД заявил, что использование вопроса прохода судов в качестве предлога служит оправданием для военных действий и давления против Ирана"

– Press TV

В МИД Исламской Республики отметили, что Тегеран намерен использовать все для того, чтобы защитить свои национальные интересы и безопасность.

При этом ранее официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи заявил, что Иран сохраняет дружественные отношениями с соседними странами на Ближнем Востоке, несмотря на агрессию со стороны США.