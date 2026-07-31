Вестник Кавказа

Иран и США не достигли соглашения об открытии Ормуза - СМИ

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США продолжают "враждебные действия", а проход судов возможен только по объявленному маршруту и с разрешения Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции.

Иран опроверг сообщение о том, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения об открытии Ормузского пролива для прохода судов: он будет закрыт, пока продолжается американская агрессия против исламской республики, сообщает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану на фоне возможной сделки по урегулированию, которое предусматривает открытие Ормузского пролива и договоренности по иранской ядерной программе, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Близкий к переговорному процессу иранский собеседник агентства отметил: никакого соглашения об открытии пролива не существует, а источник агентства в вооруженных силах Ирана подчеркнул, что до прекращения агрессии США Тегеран не намерен открывать Ормузский пролив. Сейчас проход через пролив находится под контролем Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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