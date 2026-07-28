"Ядерная" гора Пикакс может попасть под удар США в эти выходные

Не только энергетика, но и возможные ядерные объекты Ирана могут быть атакованы американскими военными в ближайшие дни, пишут СМИ. При этом масштаб атаки пока неясен.

Гора Пикакс (Кух-е Коланг Газ Ла) в эти выходные может подвергнуться американской бомбардировке – в США полагают, что под горой неподалеку от Натанза скрыт новый ядерный объект Ирана.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают нанесение ударов в ближайшие дни не только по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, но и по горе Пикакс и ядерному объекту, который, как предполагается, находится под ней.

По сообщениям источников, пока не вполне ясны масштаб планируемой атаки и список целей, однако военные США готовы бить как по энергетике, так и по объектам ядерной программы Ирана. При этом в Белом доме выражают опасения, что в ответ Иран будет атаковать страны Персидского залива, а вся ситуация приведет к еще большему потрясению на мировом энергетическом рынке.

Ядерная программа Ирана остается в центре внимания США.

"Как сказал президент Трамп на заседании членов кабинета, Соединенные Штаты победят, и у Ирана не будет ядерного оружия при его правлении"

– пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Отметим, что в Иране отрицают ядерную деятельность под горой Коланг Газ Ла и считают, что в США ищут предлог для новой агрессии против Исламской Республики.