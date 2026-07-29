Встречу на границе провели главы таможни Азербайджана и Ирана

Глава азербайджанской таможни обсудил в четверг ряд вопросов с коллегой из Ирана. Встреча прошла на границе двух стран.

В четверг, 30 июля на границе Азербайджана и Иран прошла встреча председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахина Багирова и замглавы Минэкономики, руководителя Таможенной администрации Ирана Форода Асгари. Об этом рассказали в азербайджанском комитете.

Стороны поговорили о практическом сотрудничестве синхронизированном пропуске транспортных средств через таможенно-пропускные пункты, организации электронного обмена информацией и повышении оперативности.

Кроме того, состоялось обсуждение транзитных процедур, в том числе вопросов пропуска грузовых транспортных средств, направляющихся из Азербайджана через иранскую территорию в Нахчыванскую Автономную Республику и в обратном направлении.

В конце встречи стороны подписали протокол.