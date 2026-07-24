Вестник Кавказа

Израиль разрабатывает беспилотный аналог F-35 – СМИ

Самолет в небе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Израиле может появиться БПЛА с характеристиками аналогичными истребителю F-35. По данным Bloomberg, Израиль нацелен на уход от зависимости от США в вопросе вооружения.

В Израиле собираются разработать боевой беспилотный самолет, по характеристикам подобный американскому истребителю F-35, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В сообщении говорится о планах Израиля снижать зависимость от военной помощи США, заменяя ее совместными программами разработки и производства вооружений.

В рамках этой стратегии Израиль намерен создать свой аналог F-35. К проекту могут быть привлечены другие страны.

F-35 – современный многоцелевой истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью, разработан в США. 

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