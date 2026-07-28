Саудовская Аравия создает новую военную коалицию – СМИ

Для борьбы с попытками хуситов заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив будет создана особая военная коалиция, инициатором выступает Саудовская Аравия.

Эр-Рияд может завтра предать огласке свою идею о формировании военной коалиции из ряда стран, которая бы противостояла попыткам хуситов препятствовать судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе, передает Al-Monitor.

По плану штаб будет действовать в Эр-Рияде. Командование на себя возьмет Саудовская Аравия.

Авторы инициативы пригласили присоединиться к ней примерно полсотни стран, среди которых США, Турция, Пакистан, Египет, Катар, Бахрейн, Кувейт и другие.

Что касается США, то Штаты на данный момент не определились по этому поводу. Решения Вашингтона ожидают Франция, Германия и Италия. Оман, скорее всего, не сможет участвовать, так как выступает посредником в контактах с Ираном. ОАЭ пока приглашения не получили.