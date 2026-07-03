Доходы Азербайджана от экспорта золота выросли на 40%

Азербайджан в этом году получил за полгода доходы от экспорта золота на 40% превышающие прошлогодние показатели.

За первые шесть месяцев этого года Азербайджан нарастил доходы от экспорта золота более чем на 40%, следует из данных, представленных в июльском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе-июне 2026 года Азербайджан поставил на международный рынок золота на сумму $202,2 млн, что превышает прошлогодние показатели на 40,4%.

Значительный рост экспорта драгметалла был зафиксирован в июне – экспорт вырос на 50,2% и составил $34,5 млн.

В Целом с начала года Азербайджан почти на 17% нарастил экспорт в ненефтегазовом секторе.