Туристы принесли Грузии почти $2 млрд за полгода

Путешественники из других стран за полгода принесли Грузии доход, превышающий $1,9 млрд. Больше всего в стране потратили европейцы и россияне.

Иностранные туристы за полгода обеспечили Грузии доход в размере более $1,9 млрд, следует из данных Национального банка страны.

В январе-июне 2026 года доходы Грузии от туризма оказались на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего в Грузии потратили туристы из стран ЕС – $335,6 млн, из России – $307,1 млн и Турции – $255,1 млн.

При этом россияне в этом году сократили расходы в Грузии на 25%, а европейцы нарастили на 21%. В прошлом году больше остальных в Грузии потратили граждане России – более $697 млн. Всего иностранцы принесли за 2025 год Грузии около $4,7 млрд.

Иностранный турпоток в Грузию за полгода составил 2,7 млн визитов, что на 2,7% меньше по сравнению с прошлогодними данными. Турпоток из России вырос на 5%, почти 611 тыс визитов за шесть месяцев.