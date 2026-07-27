Вестник Кавказа

В Армении задержан один из членов партии националистов

В Армении задержан один из членов партии националистов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Гюмри задержан один из членов националистического движения АРФ "Дашнакцутюн". Политика доставили в Антикоррупционный комитет.

Правоохранители Армении задержали в Гюмри члена националистического движения АРФ "Дашнакцутюн" Ару Нахшкаряна, передают армянские СМИ. 

По информации медиа, Нахшкаряна доставили в здание Антикоррупционного комитета. Политика задержали сегодня утром. Информации о предъявленных обвинениях пока не поступало. 

Отметим, что Нахшкарян баллотировался от националистического блока "Армения" лидера "партии войны" Роберта Кочаряна. В настоящее время политик возглавляет гюмрийское отделение Всеармянского армянского образовательного и культурного союза.

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