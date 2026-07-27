В Армении задержан один из членов партии националистов

В Гюмри задержан один из членов националистического движения АРФ "Дашнакцутюн". Политика доставили в Антикоррупционный комитет.

Правоохранители Армении задержали в Гюмри члена националистического движения АРФ "Дашнакцутюн" Ару Нахшкаряна, передают армянские СМИ.

По информации медиа, Нахшкаряна доставили в здание Антикоррупционного комитета. Политика задержали сегодня утром. Информации о предъявленных обвинениях пока не поступало.

Отметим, что Нахшкарян баллотировался от националистического блока "Армения" лидера "партии войны" Роберта Кочаряна. В настоящее время политик возглавляет гюмрийское отделение Всеармянского армянского образовательного и культурного союза.