Иран отверг требования США на переговорах из-за их чрезмерности

На переговорах с США Иран отклонил американское предложение, так как Вашингтон хотел слишком многого.

Замминистра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Казем Гарибабади рассказал, что Тегеран отверг предложение Вашингтона на непрямых переговорах, пишет Mehr.

Замглавы МИД ИРИ отметил, что США на переговорах требовали слишком многого.

"Американская сторона объявила, что если этот план будет отклонен, переговоры будут считаться провалившимися, и они покинут их. В итоге так и произошло — американская делегация ушла с переговоров"

– Казем Гарибабади

По его словам, Иран не стал в этой ситуации настаивать на продолжении переговоров, продемонстрировав "достойную дипломатию Исламской Республики".

Он добавил, что после повторного закрытия Ормуза стороны провели переговоры в Омане. Другая сторона, добавил Гарибабади, настаивала, чтобы южный маршрут Ормузского пролива оставался открытым до завершения ирано-оманских переговоров, но иранская делегация не приняла это предложение.

"Мы четко заявили, что каким бы ни был итог переговоров, принципиальная политика Исламской Республики Иран была ясна с самого начала войны, и подобные предложения не будут приняты"

– Казем Гарибабади