Вирус Коксаки в Анталье: что с российскими туристами

В муниципалитете Антальи заверили, что среди туристов из России нет случаев массового заражения вирусом Коксаки.
"Информация о массовом заражении российских туристов вирусом Коксаки не соответствует действительности. Ситуация в отелях Антальи стабильная, каких-либо жалоб от гостиниц или туристического сектора не поступало"
– муниципалитет Антальи
В сообщении подчеркивается, что соответствующие органы внимательно следят за эпидемиологической обстановкой, сейчас оснований говорить о вспышке вируса Коксаки в Анталье нет, передает РИА Новости.
Отметим, что 21 июля стало известно, что Роспотребнадзор направил в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) запрос в связи с сообщениями о том, что на турецком курорте россияне массово болеют Коксаки.