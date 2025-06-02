Вирус Коксаки в Анталье: что с российскими туристами

В отелях Антальи не выявлено массовых случаев заражения среди отдыхающих вирусом Коксаки. На прошлой неделе запрос о ситуации с Коксаки среди россиян направил в Турцию Роспотребнадзор.

В муниципалитете Антальи заверили, что среди туристов из России нет случаев массового заражения вирусом Коксаки.

"Информация о массовом заражении российских туристов вирусом Коксаки не соответствует действительности. Ситуация в отелях Антальи стабильная, каких-либо жалоб от гостиниц или туристического сектора не поступало"

– муниципалитет Антальи

В сообщении подчеркивается, что соответствующие органы внимательно следят за эпидемиологической обстановкой, сейчас оснований говорить о вспышке вируса Коксаки в Анталье нет, передает РИА Новости.

Отметим, что 21 июля стало известно, что Роспотребнадзор направил в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) запрос в связи с сообщениями о том, что на турецком курорте россияне массово болеют Коксаки.