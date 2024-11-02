Вестник Кавказа

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Коксаки у туристов в Турции

Лаборатория
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Ситуация с сообщениями о заражении российских туристов в Анталье вирусом Коксаки взята на контроль. Завозных случаев вируса Коксаки в России не выявлено.

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей ситуации в стране с вирусом Коксаки, случаев завоза вируса не выявлено, обстановка стабильная.

"Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на случаи заболевания вирусом Коксаки на юге Турции"

– Роспотребнадзор

По данным ведомства, в РФ не обнаружено завозных случаев вируса, обстановка стабильная и контролируемая. 

Отметим, что в Минздраве Турции ранее опровергли появившиеся сообщения о том, что в Анталье среди российских туристов произошла вспышка Коксаки.

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