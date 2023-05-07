Минздрав Турции опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки среди туристов

В отелях Антальи нет вспышки заболеваемости вирусом Коксаки, сообщает Минздрав Турции. Ранее в СМИ появилась информация, что в Анталье на отдыхе около 15 россиян заражены Коксаки.

В Турции опровергли сообщения о том, что среди российских туристов в Анталье выявлены случаи вируса Коксаки, передает РИА Новости.

"Такие сообщения не соответствуют действительности. В регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах"

– Минздрав Турции

Ранее о вспышке Коксаки среди отдыхающих в отеле Sunlight resort в Анталье написал Telegram-канал "Осторожно, Москва". По его данным, вирусом заболели порядка 15 туристов из Москвы, в том числе дети.